Paul Pogba lahkub Manchester Unitedist?

Kõige enam räägitakse, et Pogba võib siirduda tagasi Itaaliasse ja teda soovib enda ridades näha Torino Juventus. Prantslane mängis seal ka aastatel 2012-2016.

«Ma ei ütle midagi kindlat, kuid Pogba pole olukorraga rahul. Ta on kurb, sest ta ei saa mängida ja peab taastuma vigastustest,» rääkis Raiola.

Siiski ei välistanud superagent, et Pogba võib ikkagi Manchesteris jätkata. «Keegi ei uskunud, et ta võib kunagi Unitedisse naasta, kuid ta tegi seda. Tal oli mitmete suurklubide vahel valida, kuid ta otsustas minna endise koduklubi juurde.»

Pogba ja Raiola annavad Unitedile aega suveni, et olukorda parandada. Nemad soovivad heidelda kõige kõrgemal tasemel, kuid hetkel ollakse sellest väga kaugel. «Ütlen ausalt, et hetkel on meie vestlustes ebakõla. Vaatame suveni ja siis otsustame, kas pikendame lepingut Unitediga või asume uue klubi otsingule.»