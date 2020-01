Vaata harukordseid kaadreid suurest sportlasest: Georg Lurich leiti filmilindilt

Randoja sõnul on tegemist harukordse leiuga. „Tegemist on vanima filmilõiguga Eesti spordist ja tuntud eestlastest üleüldse ning ainsate säilinud ehedate kaadritega meie spordikangelasest Lurichist,“ märkis ta. Tähelepanuväärne on asjaolu, et 22. jaanuaril möödus Georg Lurichi surmast 100 aastat. „Selle filmi avalikkuse ette toomine sellisel märgilisel tähtpäeval on suur au,“ ütles Randoja. Film on tänasest kõikidele muuseumikülastajatele vaatamiseks üleval näitusekeskkonnas – spordimuuseumi raskejõustiku saalis, mis on pühendatud 19. sajandi ja 20. sajandi alguse jõumeestele.