VIDEO ⟩ Prantsusmaa laskesuusataja peretragöödia tõi konkurendile pisara silma

Nimelt on Claude’i isa Gilles üks üheksast inimesest, kes teisipäeval Kanadas mootorsaani-õnnetusse sattus ja üks viiest, kes siiani kadunud. «Mu isa tabas Kanadas traagiline õnnetus,» ütles pisarais Claude võistluse järel kodumaa meediale.

«Pühendan oma poodiumikoha talle. Usun, et ta oleks minu saavutuse üle uhke, mina igatahes olen. Tulemus polnud otseselt eesmärk, tahtsin endast lihtsalt parima anda,» lisas karjääri parima esituse teinud Claude.

Õnnetus juhtus teisipäeval, mil üheksaliikmeline seltskond Kanadas üht külmunud järve ületas. Kolm inimest suutsid end kaldale vedada, viis on siiani kadunud. Leitud on saanijuhi surnukeha, tõenäoliselt sai juhtum saatuslikuks ka ülejäänud kvintetile.

Emotsionaalse intervjuu andis ka Norra laskesuusaäss Vetle Sjåstad Christiansen ( vaata norrakeelset intervjuud siit ). Ta lausus pisarais väljaandele NRK: «Saime teada, et hea sõbra Claude’i isa on kadunud. Seepärast pole minu üheksas koht praegu oluline.»

27-aastane Christiansen lisas, et sellises olukorras muutub sport teisejärguliseks. «Sport on tähtsusetu, aga hea, et Claude sai kolmanda koha.»