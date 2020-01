Kristjan Port räägib Tänaku-maaniast: kangelasi kiputakse idealiseerima ja nad paistavad tegelikkusest vägevamatena

«Ala ei omagi niivõrd palju tähtsust. Meie identiteet tuleb peegeldusest teiste inimeste kaudu. Ja kui teised räägivad üha rohkem ühest kangelasest, siis tekitab see teatud seose, et vähemalt peaksime olema teadlikud,» arutles Port.

«Ka rahvusidentiteet on suuresti seotud kangelastegudega, mitte ebaõnnestumistega. Kangelasi kiputakse idealiseerima ja nad paistavad meile tegelikkusest vägevamatena. Meil tundubki, et kogu maailm ongi üks ralli.»

Port lisab, et mõne sportlase idealiseerimises ja järgimises pole midagi halba: «Evolutsioonipsühholoogid on öelnud, et peame olema natuke kallutatud optimismi poole. Illusiooni omamine, et oleme võimelised enamaks ja rahvana natuke vägevamad kui tegelikult oleme, on ju tervisele kasulik.»