Ekspert: Tänaku väljasõit oli hirmsam kui Neuville'i Tšiili avarii

«Kõige mõistlikum on võimalikult kiiresti tagasi autosse saada, et hirm ära kaoks,» sõnab mullu JWRC sarjas kihutanud Poom. «Otil on avariidega piisavalt kogemust ja ta oskab iseendaga hakkama saada.»

Rallisõitja Karl Kruuda on öelnud, et pilootidel on peas justkui ohutaju välja lülitav nupp, mis kiivrit pähe tõmmates alla vajutatakse. Poom leiab samuti, et uuesti masinasse istudes kohanemisperioodi üldiselt pole ning jätkatakse sama hooga.