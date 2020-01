Video ⟩ PM Monte Carlos. Evans Tänaku avariipaigast: see oli petlik lõik, kus sai justkui põhjagaasiga sõita

Tänaku avariid kommenteerides sõnas Evans, et õnnetuspaigas oligi väga salakaval teelõik, mis kutsus kihutama. «Ma pole 100% kindel, mis seal juhtus, kuid see koht oli selline, kus justkui saaks põhjagaasiga sõita. Samas, mu kõhutunne ütles, et see on keeruline koht. See on see uue katse värk: kunagi ei tea, kuidas tee tegelikult on. Veelkord, ma ei tea 100%, mis juhtus, kuid loodan, et nendega on kõik korras.»