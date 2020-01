Norra imeründaja hullab Saksamaa Bundesligas: 60 minutit ja viis väravat!

Håland debüteeris Bundesligas 18. jaanuaril, kui sekkus mängus Augsburgiga 56. minutil pingilt ja hiilgas kübaratrikiga. Dortmund võitis 5:3. Kuus päeva hiljem, 24. jaanuaril sekkus Håland mängus Kölniga vahetusest 65. minutil ja sai kirja kaks tabamust. Dortmund võitis 5:1. Norra imeründaja on Bundesligas teeninud mänguaega umbkaudu 60 minutit ja löönud viis väravat. Pöörane!

Dortmundi Borussia asub liigatabelis 36 punktiga kolmandal kohal. Sama palju punkte on Müncheni Bayernil ning liider on 40 silmaga Leipzig. Kui Dortmund on mänginud 19 kohtumist, siis rivaalid 18.