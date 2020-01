Esimesena medalita jäänud Sildaru: raske öelda, kui kaugele poodium jäi

Kuigi Sildaru naudib jam-formaati, sest see on pingevabam, oli tal punktide mittekuvamise tõttu keeruline hinnata, kui kaugele ta poodiumist jääb. Näiteks enne oma viimast sooritust oli ta kuuendal kohal, kuid selg ees tehtud 1260 kraadi tõstis ta neljandaks.

Duubleid ehk kahekordseid saltosid on Sildaru batuudil harjutanud kõvasti. Treeningul on ta selle triki ka lumele maandunud, kuid seda eelmisel hooajal. «Eks ma koos Mihkliga (Mihkel Ustav, Sildaru treener – toim.) mõtlesin, et äkki duublit proovida, aga mul polnud treeningul hoogu ja seega ei saanud seda harjutada. Neidki trikke, mida võistlusel tegin, sain harjutada vahetult enne võistlust. Duubli harjutamiseks lihtsalt ei olnud aega,» ütles ta.

Samas on põhjust ka optimismiks, sest Sildaru sõnul on tal trikid siiani üsna kiiresti jalgadesse tagasi tulnud. «Minu eesmärk on rahul olla iseendaga. Kõige tähtsam on see, et tunneksin end õnnelikult nende asjade suhtes, mida ma teen.»