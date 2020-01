Zahkna ja Oja tulid Pokljuka MK-etapil teiseks

Eesti duo jaoks algas võistlus väga hästi: Zahkna ei eksinud esimeses vahetuses kordagi ja andis Ojale teatepulga üle viiendana, liider Ukrainast 4,6 sekundit hiljem.

Oja eksis lamades tiirus korra, kuid kuna konkurendid ebaõnnestusid püssiga veel rohkem, läks ta tiirust ära teisena (+6,3 Norrast). Püstitiiru läbis Oja puhtalt ja andis Zahknale teatepulga üle teisena (+1,9 Prantsusmaast).

Zahkna kasutas lamades tiirus üht lisapadrunit ja pääses rajale kolmandana (+5,0 Norrast). Seejärel läks tal rajal raskeks, kuid kuna püstitiirust tuli Zahkna läbi samuti vaid ühe eksimusega, saatis ta Oja rajale neljandana (+24,9 Norrast).

Kuigi Ojal oli suusarajal raske – naised sõitsid täna meestest rohkem – , suutis ta konkurentidega sammu pidada. Lamades tiiru läbis ta puhtalt ja läks uuesti rajale valu andma neljandana (+9,9 Prantsusmaast).

Oja talitas Eesti laskesuusatajate moto – viiest viis – järgi ka viimases tiirus ning läks suusarajale kolmandana (+18,8 Prantsusmaast). Temaga koos lahkusid tiirust ka Austria (+17,7) ja Kanada (+19,2).

Poodiumisiht silme ees leidis Oja endas ka suusarammu, et konkurendid maha raputada ja ületas finišijoone teisena (0+3; +5,9). Võitis Prantsusmaa duo Emilien Jacquelin–Anaïs Bescond (0+5), kes ületas finišijoone ajaga 38.33,4. Kolmandaks tuli Austria (0+6, +12,1).

Pokljuka MK-etapi paarissegateatesõidu paremad. FOTO: Kuvatõmmis

«Kui Kanada tüdruk viimasel ringi alguses minust mööda läks, siis oli vaimselt raske. Mõtlesin juba vaimusilmas, et neljas koht on ka tore. Tõesti ei uskunud, et suudan 2. koha välja sõitja. Mõtlesin lihtsalt, et üritan ja kui tuleb välja, siis tuleb. Ja tuligi,» sõnas üliõnnelik Oja pärast võistlust ETV otse-eetris.

Eestlanna sõnas, et ei mõelnud viimases püsti tiirus, mille ta läbis puhtalt, kordagi oma koha peale. «Teadsin ainult seda, et lasen märki. Ja seda mõtlesin viis korda. Pärast laskmist vaatasin korra veel üle, et kas läksid pihta. Ja siis muud polnudki. Kui Rene küsis, et kust ma selle rammu leidsin, siis ütlesin, et ei tea.»

Zahkna tunnistas, et ta pelgas enne viimast vahetust, et kordub mullune USA MK-etapi stsenaarium, kus nad olid samuti pikalt kõrges konkurentsis, ent pudenesid lõpus kaheksandaks. «Kartsin, et suuremad söövad Regina ära, aga hoopis tema hammas hakkas teiste peale. Me ei suuda siin mingit analüüsi praegu teha, et kust see tuli – üpriski pauk luuavarrest,» sõnas Zahkna.

Kui Oja hiilgas suurajal, siis Zahknal oli seal rohkem probleeme: «Minul oli viimane kilomeeter tõesti hambad ristis võitlemine ja tiiru tulles oli pilt üpris udune. Aga mina sõitsin 6 km, mõelda, mis siis Regina 7,5 km siis veel oli... Täna otsustasid tüdrukud mängu. Uskumatu, mis ta viimase ringiga tegi!»

Koondise peatreener Indrek Tobreluts oli sarnaselt sportlastele ülimalt rõõmus: «Mul oli õnn seda pealt vaadata. Pole midagi juurde mõelda või kalkuleerida. Näitasin Reginale pärast teist vahetust märke ja tegime ühe paranduse vasakule. Sportlane peab saama lihtsalt tagasisidet ja tegema oma asja. Laskmine oli vist täna üleplatsi, see tõi tulemuse.»

«See, mis viimasel ringil juhtus, on suhteliselt uskumatu,» jätkas juhendaja sõnade otsimist. «Regina võttis julgelt tõusu peal ette ja liikus esimestele lähemale. Väga sageli nii ei juhtu. See päev tuleb ilmselt kalendrisse punaseks märkida, see oli midagi uskumatut!»

