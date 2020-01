Los Angeles Galaxy leidis Zlatanile mantlipärija

Galaxy on varemgi enda ridu kuulsate nimedega täiendanud ning nende särki on lisaks Ibrahimovicile selga tõmmanud veel Landon Donovan, Robbie Keane, Giovani dos Santos, Steven Gerrard ja David Beckham. «Mul on lihtsalt hea meel, et saan enda nime nendega ühte lausesse asetada,» sõnas mehhiklane.