Austraalia lahtistel võidulainel olev Kontaveit: kindlasti kasvab süües isu

Kontaveit alistas Austraalia lahtiste kolmandas ringis maailma seitsmenda reketi Belinda Bencici vaid 50 minutit kestnud kohtumises 6:0, 6:1. Eestlanna sõnul oli tegu tema karjääri ühe parema mänguga. «Ma tegin enam-vähem kõik asjad ära: servisin hästi, mängisin agressiivselt, panin teda surve alla ja tegin väga vähe lihtvigu. Jah, kindlasti oli see minu karjääri üks paremaid mänge,» ütles ta Eesti ajakirjanikele.

Edetabeli kohast tulenevalt tunnistas eestlanna, et võidukohustus tal puudus, mistõttu sai ta pingevabamalt mängida. «Ma ei mõelnud väga palju sellele, kellega ma mängin või mis seis on. Mängisin punkt-punkti haaval ja üritasin algusest lõpuni keskenduda. See õnnestus mul seekord väga hästi. Teadsin, et kui ma hästi mängin, on mul võimalus võita. Muidugi ei läinud ma mängu kaotama, kuid võidukohustust mul ei olnud – võib-olla see aitas.»

Kontaveit jõudis Austraalia lahtistel neljandasse ringi ka 2018. aastal, kuid on võrreldes kahe aasta taguse ajaga oluliselt kogenum tennisist. «Olen paar aastat küllaltki kõrgel tasemel mänginud ehk mul kogemusi rohkem. Usun, et ka minu mäng on aastatega paremaks läinud.»

Neljandas ringis läheb eestlanna vastamisi vaid 18-aastase poolatari Iga Swiatekiga (WTA 56.), kes alistas 7:5, 6:3 Horvaatia mängija Donna Vekići (WTA 20.).

Kontaveit ja Swiatek on varem kohtunud korra, kui 2019. aasta Cincinnati Mastersil teenis 6:4, 7:6 (2) võidu eestlanna. «Ta on teinud hea turniiri ning tema mäng areneb pidevalt. Kindlasti tuleb temaga raske kohtumine. Mäletan, et ta servib hästi ja tal on agressiivne eeskäsi, millega ta üritas meie kohtumises mängu kontrollida.»

Samuti tunnistas eestlanna, et head võidud tekitavad temas isu uute järele. «Süües kasvab kindlasti isu. Praegu veel turniir kestab, mul on iga mäng uus võimalus. Liiga kaugele ma ette ei vaata, aga kindlasti tahan, et läheks veel paremini.»

Kontaveit käis täna väljakul ka teist korda, kui jäi koos paarismängu partneri Mandy Minellaga tund ja 14 minutit kestnud kohtumises 4:6, 4:6 alla Veronika Kudermetovale ja Alison Riskele. «Mängisin okeilt, aga vastased mängisid paremini. Paar punkti siia-sinna, aga seekord läks niipidi. Minu jaoks on tähtsam keskenduda üksikmängule, seega ma väga sellepärast ei muretse.»