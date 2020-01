Sildaru sai kuldmedali võidust teada eriti ootamatult

«Kui ma oma viimase katse ära tegin, ei teadnud ma, kas olen esimene või teine. Tabloo oli nii kaugel, et ma ei näinud seda lugeda,» rääkis 17-aastane eestlanna, kelle auhinnakapis on nüüd neli X-mängude kuldmedalit. «Kui viimane võistleja oli rennist alla tulnud ja tabloole lõppjärjestus kuvati, ei saanud ma ikkagi aru, kes võitis. Ekraanile ilmusid küll pildid, aga me kõik nägime seal sarnased välja.»

Pärast lõpptulemuste väljakuulutamist embasid konkurendid üksteist, kuid eestlannal polnud endiselt aimu, millise medali ta võitis. «Siis pandi mulle kuldmedal kaela ja alles sel hetkel taipasi, et ma võitsin. See oli väga ootamatu,» ütles lõbusas tujus Sildaru.

Kelly Sildaru 🇪🇪 wins gold in Women’s Ski SuperPipe at #XGames Aspen 2020! pic.twitter.com/xFkkJ7coPw — X Games (@XGames) January 26, 2020

Tallinnast pärit suusatajale oli kuldmedali võitmine meeldiv üllatus. Enne Aspeni X-mänge tegi ta viimati korraliku rennisõidutreeningu jaanipäeva paiku. Tiheda võistlusgraafiku tõttu ei saanud ta ka Aspenis ülemäära palju renni sõita. «Ega ma tegelikult kuldmedalit oodata ei osanud. Küll aga lootsin poodiumile jõuda.»

Sel aastal hindavad kohtunikud Aspeni X-mängudel võistlejate kõikide soorituste üldpilti, mis tähendab, et edu tagab mitmekülgsus. Just sellele Sildaru rõhuski, tehes nelja katse jooksul kolm erinevat kava. Enne viimast katset oli ta teisel positsioonil, kuid nägi võimalust püüda esikohta.

«Mul oli poodiumikoht kindel ning kaotada polnud enam midagi,» avas Sildaru tausta. Päris viimast eestlanna siiski endast välja pigistanud, sest talle karjääri esimese täiskasvanute MM-tiitli toonud triki switch 1080 jättis ta sel korral tegemata.

«See oli minu varuplaan, et kui seda oleks väga-väga vaja olnud. Aga ka need 900-kraadised hüpped (viimasel katsel tegi Sildaru kolm erinevat 900-kraadist hüpet – toim.) olid sellised, mida sain treeningutel ainult korra või kaks proovida,» lausus ta.

Tänavuste X-mängude avastardil jäi Sildaru Big Airis esimesena medalita. Kuigi neljas koht talle mingisuguseid meeletuid pingeid järgmisteks võistlusteks peale ei pannud, tunneb ta rõõmu, et medaliarve avatud sai. «Medal näitab, et tulin siia ikkagi asjapärast. Et oli väärt siia tulla. Mul ei oleks homse suhtes meeletuid mingeid olnud, kuid mingil määral on nüüd lihtsam.»

Pargisõidu võistlus, kus Sildaru teenis mullu 99-punktilise skooriga kuldmedali, algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 21. Enne seda on kavas 45-minutiline soojendus, kus Sildaru saab veel trikke lihvida. Põhirõhk läheb soojendusel reilisektsioonile, sest hüppekava on tal suuresti paigas.