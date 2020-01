Jäähokitähe vastus Soome ajakirjaniku pilkele: Tallinnas on ka muud teha, kui Amarillos pidutseda

Žurnalist esitas sama küsimuse Ilvese klubi kaptenile Eemeli Suomile. «Meil on reegel, et me tarbi enne matši alkoholi,» vastas ta. «Kui keegi tahab pärast mängu näiteks ühe õlle juua, siis pole probleemi. Nagu enamik profisportlasi, oskame ka meie piiri pidada.»

«Mida ajakirjanik patulinna all silma peab? Tallinnas on palju muudki teha kui Amarillos (restoran-baar Viru hotelli all - toim.) pidutseda. Paistab, et loo algus peegeldab autori enda kogemusi,» säutsus Liivik Twitteris.