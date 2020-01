Austraalia lahtiste suurüllataja: olen 100% Tuneesia produkt!

«Usun, et see on minu piirkonna tüdrukutele inspiratsiooniks. Üritan noortele eeskujuks olla ja veerandfinaali jõudmine aitab sellele kindlasti kaasa. Paljud tuneeslased, aga ka aafriklased üldisemalt, elavad mulle kaasa,» sõnas Jabeur pressikonverentsil.