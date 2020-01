Kobe Bryant - intensiivne staar

Aprilli keskel sai läbi selleaastane põhihooaeg korvpalliliigas NBA. Sportlikus mõttes pidi õhtu peauudiseks olema Golden State Warriorsi meeskonna kõigi aegade võitude rekord. Sama õhtu seltskondlikuks sündmuseks pidi aga saama Los Angeles Lakersi staarmängija ja viiekordse NBA meistri Kobe Bryanti lahkumismäng. Tulemuse mõttes polnud sealt palju oodata – Lakers oli liiga viimaste meeskondade seas, Bryant tihti vigastatud ja ka muidu oma kõrgaegade kahvatu vari. Kuid nüüd viskas ta 60 punkti ja tõmbas tol päeval kogu tähelepanu endale. Kui me just tagantjärele rahunenuna ei avasta, et kogu selles Hollywoodi stsenaariumit meenutavas loos on ka midagi meeleheitlikku ja isegi lausa paroodia piiril egotsentrilist, edevat ja ülemõõdulist.

See õhkõrn piir kangelaslikkuse ja koomilisuse vahel on üks staarikuvandi levinud mustreid. Ainult et järjest vähem juhtun ma seda popkultuuris kohtama. Mõned ütlevad, et tõelisi staare enam ei ole. Teisalt võib olla ka just nimelt teisiti – staare on liiga palju. Või siis teevad nad lihtsalt liiga palju kära, lobisevad Twitteris, viidavad aega ja võtavad ruumi. Staar on nüüd ekstensiivne kategooria, ta ulatub laiusesse ja mastaapidesse, ta on nagu Kanye West, larger than life... Aga ehk just seepärast olen ma spordistaare rohkem armastama hakanud – see on viimane võimalus kohata intensiivseid staare. Selliseid, kelle puhul loeb päris draama ja päris traagika. Neid ei ole palju, ei saagi olla ega peagi olema. Aga Kobe Bryant on olnud üks selliseid – komplitseeritud oma olemuselt, ühtaegu tipus ja samas mitte päris, kahtlemata materjal filmide ja raamatute tarbeks tulevikus.

Vähe on tänapäeva spordis olnud nõnda vastakaid arvamusi tekitavaid persoone kui Bryant ja kui ma isiklikult sellele tagasi mõtlen, siis valdavalt olen ma olnud tema ja tema esindatud Lakersi tiimide vastu. Aga mingi masohhismi tõttu nautisin ma ühte Kobe Bryanti erilist talenti, mis tema mängudes pidevalt ilmnes. Bryant oli nimelt üks kõige tüüpilisem nn crowd-killer.

See tähendab, et tema silmapaistvaimad kõrghetked ei sündinud mitte tingimata kodupubliku aplausi saatel. Pigem oli tema jaoks dramaturgilises plaanis kõige täiuslikum olukord, kus publik oli tema vastu ja ta võis üheainsa viskega võtta saalist ära kogu energia ja lootuse. See on kommunikatsioon, mille sisuks on see, et staar platsil justkui teaks, et ma teda vihkan, ja vihkab vastu. Ma ei kujuta ette, et kogeksin midagi sellist mingis muus popkultuuri valdkonnas. Mäletan seda tunnet 2000. aasta kevadest – Bryanti meeskonnakaaslane Shaquille O’Neal oli finaalseeria neljandas mängus Indianaga vigadega välja langenud, aga 21-aastane Bryant tõi publiku vile saatel Lakersile lisaajal võidu.