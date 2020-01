Kuldne Sildaru: vajadusel saanuks ka juurde panna

«Viimased kaks päeva on olnud väga pingelised, aga heas mõttes. Aga tagantjärele hinnates on see kõik seda väärt olnud. Olen väga õnnelik, et suutsin kaks päeva järjest kulla võita. Eriti eile, sest see rennisõidu kuld tuli mulle tõesti väga-väga ootamatult, kirjeldas 17-aastane suusataja.

Sildaru sõnul eilne rennisõidu kuld erilisi pingeid maha ei võtnud, sest neid tal polnudki.

«Ma arvan, et mul tegelikult polnud kummalgi päeval mingeid võistluseelseid pingeid. Ma lihtsalt naudsin enda tegevust ja proovin anda endast parima.»

Eilsel võistlusel valitsenud ilmastikutingimused ja rajaolud olid oluliselt paremad kui treeningutel.

«Võistlusel sain hoogu normaalselt. Hommikul oli rada veel kiirem. Päeva peale läks natuke aegasemaks, sest päike tuli välja ja muutis raja pehmemaks. Aga kindlasti oli hoog parem kui treeningutel, kus sadas lund ja üldse põhimõtteliselt hüpata ei saanud.»

Möödunud aasta parima naissportlase sõnul oli tema soorituses ka varu. «Natuke oleksin saanud ikka juurde panna. Aga see oleks olnud siis, kui väga-väga olnuks vaja olnud. Ma alguses planeerisin teha esimesel hüppel switch 1080 (selg ees kolm tiiru ümber oma telje -toim), aga kuna teise hüpesse oli suhteliselt raske hoogu saada, siis loobusin sellest. Sain aru, et pole mõtet punnitada ja pigem teha midagi muud, mis on kindlam. Aga viimasel sõidul ma tegin alumisel hüppes 1200 kraadi selg ees. Otsustasin, et teen selle triki ka ikkagi ära.

Kui varasematel kordadel on pargisõidus jagatud iga võistlussõidu järel sportlastele punkte, siis eile peeti võistlus formaadis, kus punkte ei jagatud vaid hinnati nelja läbimise üldmuljet.

«Mulle see formaat tegelikult väga meeldis. See ei pane nii palju pingeid peale. Siin loevad kõik sõidud ja üldmulje. Ei ole nii, et ainult üks läheb arvesse. Minu arvates on see hästi-hästi mõnus, õhkas X-mängudelt üheksanda medali võitnud eestlanna.

«Ma arvan, et esimesed kaks sõitu olid kõige paremad. Need tegin nii nagu enne võistlust plaanisin. Kolmanda ja neljanda katse kavad panin jooksvalt kokku ja neid polnud ma otseselt treeningutel harjutanud. See tulenes sellest, et kohtunikud hindavad variatiivsust. Eesmärk oli näidata neile, et ma oska teha erinevaid raile ja elemente erinevates suundades.»

Sildaru sõnul võtab ta nüüd nädal aega rahulikumalt, et pikast ja kurnavast nädalast võimalikult hästi ära taastuda. «Järgmisel nädalal on Dew Tour, nii kaua on plaan puhata, et olla võistluseks 100% valmis. Vahepealsel ajal ma harjutada otseselt ei plaani. See nädal on väga väsistav olnud ja eesmärk on lihtsalt ära taastuda. Esimesed päevad võtan hästi rahulikult ja siis lähen võib-olla jõusaali või olen aktiivne.