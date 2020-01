Mäkinen tegi torke Toyota endiste sõitjate suunas

«Muidugi on väike pettumus, et võidust ilma jäime, aga see oli meile tegelikult suurepärane nädalavahetus. Sõitjad alles õpivad autot tundma ning neil pole veel ideaalset tunnetust. Tegu on autoralli kõige kõrgema tasemega, mistõttu on konkurents tihe. Uued sõitjad said aga väga hästi hakkama. Meie tulevik on paljulubav,» sõnas Mäkinen Toyota pressiteate vahendusel.