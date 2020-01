Tarmo Tiits: Tänakul on liikuvad liigesed, peame need paremini hoidma saama

Kuna autoralli hooaeg kestab jaanuarist novembri keskpaigani, tuleb heas füüsilises vormis olla kogu aasta vältel. «Kogu aeg tuleb (trenni) teha. Rallide ajal pole seda võimalik väga teha, aga kui tekib vaba aeg, siis tuleb kohe teha,» sõnas Tiits.

Milliseid lihaseid rallispordi tegemiseks kõige rohkem treenida on vaja? «Tegelikult see sõltub inimesest endast, mis on tema nõrgad või tugevad küljed. Lähtume vastavalt sellest, mida temal vaja on. On mõned kehaosad, mida peame rohkem hooldama ja treenima, samas on mingid kohad, mis on tugevamad ja millele pole vaja nii palju energiat panna.»

Näiteks tõi Tiits välja, et rallispordis saavad palju vatti üla- ja alaselg. Tänaku puhul on vaja tähelepanu pöörata ka õlavöötmele. «Tal on liikuvad liigesed. Need tuleb saada paremini hoidma, et sealt ei tekiks jamasid,» sõnas ta ning lisas, et Tänak on treenitud sportlane.