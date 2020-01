Video ⟩ Tutvu lähemalt Märtini ja Tänaku omandis oleva RedGrey tiimiga

«RedGrey sisuliselt baseerub endisele MM-Motorspordi tiimile. Nüüd, kui Ott on ka meie meeskonnas, oli õige aeg nime vaadata. Mehaanikute ja taustajõudude poolepealt on tegu põhimõtteliselt 100 protsenti Eesti meeskonnaga,» sõnas tiimijuht Juss Roden, kelle ülesanne on olla sideisik Hyundai inseneride ja RedGrey töörühma vahel.