Märten Tamla: õnneks oli Kontaveidi vastane väga noor

«Mängu kvaliteet ei olnud kummaltki poolt kuigi kõrge. Mõlemad tegid palju lihtvigu, tase kõikus väga üles-alla. Aga kõige tähtsam ja positiivsem, et Anett suutis isegi selle kaugeltki mitte kõige parema mänguga võidu siiski välja tirida. Duellist, kus just temal lasus suurem võidukohustus ja seega pinge. See näitab kokkuvõttes kahtlemata taset,» hindas Kontaveidi endine treener.

Et Kontaveit otsustavas setis 5:1 eduseisus ühtäkki neli geimi järjest Swiatekile loovutas, Tamlat ülemäära ei jahmatanud. Nagu ka see mitte, et mõõna ajal telerite ees küüsi närinud kodused tennisefännid lõpuks siiski koos lemmikuga rõõmustada said.

«Isegi tipptennises tuleb sääraseid olukordi tegelikult üsna sageli ette. Ühtpidi on see 5:1 hea, teisalt raske seis. Anett oli kohtumise käigus plaani muutnud ja otsustanud riskimise asemel palli rohkem mängus hoida. Nüüd võis ta hakata kaaluma, kuidas oleks kõige targem edasi tegutseda. Usun, et ka tunamullune valus kaotus sealsamas Carla Suarez-Navarrole võis alateadvuses meeles püsida. Swiatekil polnud aga enam midagi mõelda. Ta riskis ja tal hakkasid asjad, mis vahepeal ebaõnnestusid, välja tulema,» keris Tamla sündmustikku.

«Aga jah, lõpuks võisime tõdeda: õnneks on Swiatek kõigest 18-aastane. Ta langetas paljudes olukordades ikka päris naljakaid otsuseid. Noorus ja kogenematus paistis selgelt välja. Anett oli kindlam ja suutis raskustest hoolimata hammastega sellest võidust siiski kinni hoida,» lausus Tamla neljandat korda suurturniiri 1/8-finaali pääsenud, aga esimest puhku sealt võitjana väljunud Kontaveidi päevatöö kohta.

Karjääri esimene suurturniiri veerandfinaal endise maailma esireketi Simona Halepiga kujuneb Tamla hinnangul igas mõttes täiesti teistsuguseks katsumuseks. Loodetavasti selliseks, mis tõi Kontaveidile eelmises ringis muljetavaldava 6:0, 6:1 võidu WTA pingerivi seitsmenda numbri Belinda Bencici üle.