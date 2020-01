Tanel Tein: Tartu korvpalli elavdamiseks ei piisa noorenduskuurist, vaja on visiooni

Tein rääkis Betsafe'i spordipodcastis, et Tartu korvpalli langus tekkis visiooni puudusest. Kuuekordse Eesti meistri sõnul ei osanud klubi toona süsteemselt edu ette näha ja selle põhjal järgmisi samme planeerida. Jäädi ilmselgelt loorberitele puhkama ja 2007. aasta järel hakkas edu vaibuma.

Mehe sõnul on arusaadav, et Akadeemiline Spordiklubi peab võrdselt korvpalli kõrval panustama ka teistesse spordialadesse. Teine küsimuse on see, et raha ei tule ise juurde. «Mida eelarve suurendamiseks ette võetakse, et konkureerida meeskondadega Tallinnas ja mujal? Oma noorte kõrvale vajab Tartu tugevaid leegionäre, kelle palkamiseks on jällegi raha vaja,» ütles Tein.

Tema hinnangul ei tohiks Tartus kapitali puudust olla – oluline on aga see, mida võistkonna alla müüa, kas noori või visiooni, kuhu tahetakse jõuda. «Kogu aeg räägitakse noorenduskuurist, see ei toimi. Need paar talenti lähevad ka ära, sest me ei suuda eelarveliselt neid hoida ja kohapeal pole ka konkurentsivõimelist satsi.»

Tein kutsub inimesi ja ettevõtteid Tartu Rocki ülesehitamisesse panustama. «Meie eesmärk on lisaks ülikoolile ja linnale olla Tartu korvpalli suurtoetaja. Suurendame spordikogukonda, täidame ära saalid ja lähme koos Tartu korvpallile vastu Rocki nime all,» selgitas mees.

«Linn ja ülikool pole valmis rohkem eelarvet tõstma, aga kust see pool miljonit lisaks tekib, et saaksime olla konkurentsivõimelised?» küsis Tein ning nentis, et kui abi ja koostööd teha ei soovita, siis ta perspektiivi ei näe.