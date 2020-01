Bryanti helikopter sai traagiliselt lõppenud lennuks eriloa

CNNi teatel kinnitab lennujuhtimisteenistuse vestlus helikopteripiloodiga, et lennuvahend lendas õnnetuse hetkel erakorralise lennuloa alusel ehk tegemist oli erivisuaallennuga.

Erivisuaallend toimub kehtestatud reeglitest kehvema ilmaga ja selleks on vaja taotleda lennujuhtidelt spetsiaalset luba.

Piloodi ja lennujuhtide vahelisest vestlusest selgub, et kopterijuhti informeeriti liiga madalast lennukõrgusest. See võib tähendada, et õhusõidukit ei olnud liiga madala kõrguse tõttu näha lennujuhtimise radaril.