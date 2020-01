Järveoja: meie kehad talusid väljasõidul 100 G suurust raskusjõudu

«Monte Carlo on rallikalendris alati erilisel kohal mitmel põhjusel. Esiteks on see hooaja esimene ralli. Teiseks teevad Monte eriliseks ilm ja väga keerulised rajaolud, mis omakorda teevad rehvivaliku raskeks,» rääkis Järveoja Topauto kodulehel avaldatud Monte Carlo rallikokkuvõttes.

«Minu jaoks oli seekordne Monte Carlo järjekorras neljas. Kolmel korral olen alustanud seda uues tiimis. Seega on Monte olnud minu jaoks ka niiöelda kohanemisralli – uus auto, uus tiim, uued inimesed. Monte Carlos on ülioluline teha optimaalne rehvivalik, mis sobiks nii jäiste, kui ka kuivade tingimuste jaoks,» jätkas ta.

«Meie jaoks lõppes selle-aastane ralli aga kahjuks suhteliselt kiiresti ja ootamatult. Reedese päeva teisel kiiruskatsel sõitsime suurel kiirusel teelt välja. Kuna väljasõit oli nii tõsine, ei olnud meil võimalik ralliga jätkata. FIA kinnitusel oli väljasõidu hetkel meie kehadele mõjuv raskusjõud 100 G-d. Arvestades fakti, et väljasõit kestis 20 sekundit, siis pidid meie kehad päris korralikku vintsutust taluma. Tegemist oli kindlasti minu karjääri kõige raskema õnnetusega. Meie õnn, et tänapäeva autod ja turvavarustus on nii head, et me pääsesime väljasõidust suuremate vigastusteta,» sõnas 32-aastane eestlane.