Teenetemärgi teeninud Port: on ainult õige, et ühiskond pöörab dopingule rohkem tähelepanu

«Nonii, nüüd peab maha istuma. Aitäh uudise eest. See on kindlasti vaikseks võttev ja pausipidav olukord,» oli Porti esimene reaktsioon pärast uudise kuulmist.

Möödunud aasta oli Eesti spordis paraku väga pahederohke, kuna mullu veebruaris lahvatas Austrias Seefeldis toimunud Põhja-suusaalade MMil suur dopinguskandaal, mis hõlmas ka viit meie atleeti. Seetõttu pole sugugi juhus, et president Kaljulaid otsustas just nüüd tunnustada meie antidopingu eestkõnelejaid. Sest praegu on doping ja selle vastane võitlus eestlastejaoks päevakajalisem kui kunagi varem.

«Paljude oluliste asjade puhul – surm on selline, mis kohe lööb – aga väga paljud olulised asjad, sealhulgas ka armastus, arenevad aja jooksul ja muutuvad pöördumatuks. Siin on sama nähtus, et ühel hetkel tunneme ära, et see [doping] on natukene segav asi,» lausus spordibioloog.

Kas ise vaatate oma elutööd orderi vääriliselt?

«Enda seisukohta ma kindlasti nii ei vaata. Ükskõik milline inimene oleks sel teemal tulnud ära märkida, sest see teema on tähis. Seetõttu usun, et on õigustatud, et ühiskond pöörab sellele tähelepanu ja tunneb ära. Võitmine pole lihtsalt võitmine, vaid on palju nüansirohkem.»

Mõnes mõttes võib ju öelda, et see, et Teid märgati ja tunnustati on halb. Kuna see tähendab, et meil on dopinguteema, millega tuleb tegeleda. Kui seda poleks, poleks ka ordenit.

«Samamoodi võiks öelda, et arste ja politseinike ei tohiks tunnustada, kuna nad räägivad ainult probleemidest. See on natukene kaasaaegne väljakutse – arvatavasti sotsiaalmeedia mõjul oleme muutunud üha rohkem illusoorses maailmas elajaks. Aga väikese rahva jaoks on see eriti haavatav. Siin peaksime aeg-ajalt tõele otsa vaatama. Tõsisemad valdkonnad peavad olema nähtavad.»

Kas dopinguga seonduv probleem on tavainimesele tegelikult arusaadav ja hoomatav? Või on see kordades suurem murekoht?

«See sõltub vaatenurgast ja argielu olukorrast – kus me vajame usaldust? Näiteks arsti või teadlase puhul eeldame, et see, mis nemad teevad, on alati parim. See usaldus on meil igapäevaselt kasutuses. Isegi autoliikluses ju usaldame, et vastutulija jälgib reegleid ega tule meie sõidureale. See on igapäevane elu osa.

Nüüd, kas seda kõike peab käsitlema spordi ja dopingu kaudu? Küsimus ongi, et kuidas ühiskonnas need sündmused kulgevad. Kas need toovad aususe ja usalduse esile? Kui meil oleks näiteks tervishoius mõni skandaal, siis temaatika sisu oleks täpselt sama.»

Kas nõustute väitega justkui oleks antidoping dopinguvastases võitluses alati tagaajaja? Nagu ka politsei võitluses kuritegevusega. Et selleks, et kedagi tabada peab olema kas a) metsikult õnne või b) tegemist süsteemse pettusega, sest alles siis jääb maha piisav rada, mida mööda jälitama hakata. Ühekordseid pettureid niisama naljalt ei leia.