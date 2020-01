LeBron James emotsionaalses järelhüüdes: palun anna taevast mulle jõudu ja vaata mu järele

«Ma ei ole selleks valmis, kuid siin see on. Ma istun siin ning püüan kirjutada seda postitust, kuid iga kord, kui seda alustan puhken ma nutma. Seda kõike sellepärast, kui mõtlen sinust, Gigist ja meie vahelisest sõprusest/vendlusest/suhtest, mis meil oli. Alles pühapäeva hommikul kuulsin sinu häält, kui hakkasime Philadelphiast Los Angelesse sõitma ja ma ei osanud eales arvata, et see on viimane vestlus, mida kunagi peame,» kirjutas James Instagramis.