M-Spordi pealik: soovime Rally Estoniale naasta, sest eelmise aasta kogemus oli fantastiline

Hooaja keskel, kui paljud sõitjad on suvepuhkusel, sõidetakse tavapäraselt Rally Estonia. Ka tänavu toimub see WRC promotsioonirallina ning kohale on oodata mitmeid suuri tegijaid. See tähendab, et Eestisse on taaskord oodatud ka M-Spordi meeskond, kellele siinne ralli väga meeldib. «Korraldajad on meiega ühendust võtnud ja nad sooviksid meid Eestis kihutamas näha. Oleks suurepärane, kui saaksime seal osaleda. Hetkel pole nõnda kaugele oma plane seadnud. Eelmisel aastal oli Rally Estonia fantastiline ja kui meil tekib see võimalus, siis meeleldi osaleme ka tänavu,» arvas Millener.