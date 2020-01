17-aastane eestlane valiti Põhjamaade parimaks veemotosportlaseks

«Oli väga keeruline otsustada ja meie jaoks sai põhiliseks argumendiks see, et Stefan suutis võita medaleid nii ringrajapaatidel kui ka Offshore kaatritel. Need on kaks absoluutselt erinevat kategooriat. Olla mõlemas edukas, näitab, kui talendikas on sportlane,» kommenteeris valimisi Soome esindaja, kahekordne paatide F-1 maailmameister Sami Selio.