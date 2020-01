Belgia väravamasin meenutas möödunud suve: kui agent mulle helistas, siis tähistasin

«Ma teadsin suvel, et lahkun Manchester Unitedist. Mul avanes võimalus minna Torinosse või Milanosse. Mina tahtsin minna [Milano] Interisse. Kui agent mulle helistas ja ütles, et lähen Milanosse, siis tähistasin,» lausus 26-aastane belglane väljaandele Sky Sports. Ta lisas, et otsustamisel rääkis Interi kasuks asjaolu, et meeskonda juhendab Antonio Conte.