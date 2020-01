Kontaveit jäi pärast kaotust positiivseks: imelik, kui ma poleks rahul esimese veerandfinaalkohaga slämmiturniiril

Kontaveit alustas kohtumist ülikindlalt, kui võitis mängu avageimi omalt servilt koguni nulliga. Kahjuks jäi see ainsaks rõõmsaks hetkeks esimeses setis, sest edasist domineeris juba Halep täielikult. «Ma ei arva, et ma mängisin halva mängu, aga ma lihtsalt ei leidnud mingit relva tema vastu. Ta oli igal pool kohal ja mängis uskumatut agressiivselt. Pani mind liikuma ja eksis ise vähe. Ta tegi supermängu,» kirjeldas Kontaveit kohtumist Eesti ajakirjanikele.

Ka teine sett ei toonud mingit muutust. Olgugi, et Kontaveit püüdis mängu mingitki muutust tuua, siis see ei õnnestunud. Halep võitis kohe alustuseks viis vastuseta geimi ning nõnda oli kohtumise saatus otsustatud. Kontaveit võitis küll vastasseisu 13. geimi, kuid see jäi ka viimaseks, sest järgmisega võttis Halep juba matšivõidu. Kohtumine kestis ainult 53 minutit.

Ka rahvusvahelise pressiga suheldes sõnas Kontaveit, et ta lihtsalt ei leidnud täna rumeenlanna vastu rohtu: «Simona mängis tõesti imeliselt. Andsin endast kõik, aga ta oli lihtsalt minust tugevam. Üritasin küll olla agressiivne, kuid ei suutnud teda murda. Ma ei leidnudki tema vastu relva,» lausus ta.

«Tean, et ta on hea mängija ja eeldasin ka, et tema vastu on keeruline. Aga see oli raske tõesti, et mu löögid, mis teiste vastaste vastu töötaksid, siin ei toiminud. Seda, et ta mängib kiiresti, ma teadsin, aga veidi üllatusin, kui agressiivselt ta mängis.

Ma ei saa öelda, et ma mängisin ise kohutavalt. Andsin endast selles olukorras parima. Muidugi ma soovin, et ma poleks ise autilööke teinud, kuid Halep oli minust täna lihtsalt parem. Ta mängis lihtsalt imeliselt,» jätkas Kontaveit.

See tähendas, et Kontaveidi jaoks oli tänavused Austraalia lahtised lõppenud, kuid nukrutsemiseks põhjust ei ole. Tegemist on 24-aastase eestlanna parima tulemusega slämmiturniiridelt. Varasemalt oli ta jõudnud kolmel korral neljandasse ringi. «Imelik oleks, kui ma ei jääks oma esimese suure slämmi veerandfinaaliga rahule. Muidugi tahan alati võita, aga vastane mängis väga head tennist ja täna polnud see lihtsalt võimalik.»

«Võin olla enda üle ikkagi uhke. Olin ju mitu kuud vigastatud ja kolm kuud tagasi ei saanud ma isegi korralikult joosta. Seeda jõuda nüüd karjääri jooksul esimest korda veerandfinaali – olen õnnelik,» sõnas Kontaveit, kes ei soovinud siiski välja hõisata, et edaspidi ainult selliseid tulemusi turniiridelt ootakski. «Tulemused tulevad, kui jätkan seda rada.»