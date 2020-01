Eesti korvpallurid teenisid otsepääsme EM-finaalturniirile

3x3 korvpalli rahvuskoondiste peatreeneri Siim Raudla sõnul lihtsustab otsepääse tunduvalt võistkondade komplekteerimist. «Juuni lõpp on ideaalne aeg, mil saame ka saalikorvpallureid kasutada. Loodan koondistesse saada parimad mängijad. Naised, kes teenisid möödunud suvel Euroopa mängudel teise koha, on väga motiveeritud. Eesti esindamine EMil võiks au asi olla igale sportlasele. Seda enam, et 3x3 korvpall on nüüd ka olümpiaala.»