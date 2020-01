Tunamullu koondises debüteerinud Kirves loobub minutite nimel medaliheitlusest

«Oleme Mihkli ja tema agendiga suhelnud jõuludest saati. Kuna tegemist on noore korvpalluriga, siis peaks ta kindlasti rohkelt mängima, aga paraku ei saa meie Levices seda talle garanteerida,» sõnas klubi mänedžer Ladislav Garaj tiimi kodulehel.

«Soovisime Mihklit enda ridadesse jätta, kuid samas mõistsime, et pole mõtet teda vägisi siin hoida. Seetõttu otsustasimegi ta lepingust vabastada. Esialgu pidi ta naasma kodumaale, kuid vigastustega kimpus Brno meeskond otsustas talle oma pakkumise teha.»

Tunamullu ka Eesti koondises debüteerinud Kirves on Tšehhis esialgu katseajal. Brno meeskonna jaoks on tänavune hooaeg kulgenud üle kivide ja kändude: 21 mängust on neil ette näidata vaid kolm võitu, millega hoitakse liigatabelis viimast kohta.