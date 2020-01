Koronaviiruse mõju: järgmisel aastal on kaks sisekergejõustiku tiitlivõistlust

Suurvõistluse edasilükkumise põhjuseks on Hiinas leviv koronaviirus. Viimaste andmete kohaselt on Hiinas viirusega nakatunud enam kui 5000 inimest, registreeritud surmajuhtumeid on 131.

Kuigi maailma kergejõustikuliit (WA) kaalus ka võistluse mujale viimist, otsustati see hoopis aasta võrra edasi lükata. «Täname kõiki linnu, kes olid vabatahtlikult valmis võistlust korraldama. Tegime aga otsuse võistlus edasi lükata. Me ei soovi võistlust ära jätta, sest paljud sportlased tahaksid sise-MMil võistelda,» kirjutas WA pressiteates.

Seega toimub 2021. aastal sisetingimustes kaks suurt kergejõustikuvõistlust - MM ja EM. Viimane peetakse 5.-7. märtsini Poolas Torunis. Euroopa kergeõjustikuliidu presidendi Svein Arne Hanseni sõnul lepiti kokku, et tiitlivõistluste vahele jääb vähemalt kaks nädalat. See on selleks, et sportlastel oleks võimalus mõlemal suurvõistlusel kaasa lüüa.