Eesti karikavõistlustel ei lubatud Nike'i imejalatsitega startida

«Kui uute jalatsimarkide ilmumisel tekib põhjendatud kahtlus, et need võivad lisaeelisesid anda, on WA-l õigus algatada uurimine ja kahtluste tõeseks osutumisel vastava jalatsimargi võistlustel kasutamine keelata. Nike Vaporfly puhul säärane kahtlus tekkis ja WA uurimine praegu käib. Otsust on oodata lähiajal,» ütles Eesti kergejõustikuliidu tehnilise komisjoni esimees Peeter Randaru portaalile Jooksja.