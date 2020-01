Saaremaa peatreener: suur tahtmine ja pinge hakkasid meid segama

Saaremaa jättis Almeria vastu kasutamata kaks matšpalli ning kaotas tõeliselt pingelise ja haarava etenduse koduväljakul 2:3.

«Otsustavaks said pisiasjad – ja ehkki ma ei usu sisimas tegelikult õnne osakaalu, siis natuke ka see,» mõtiskles esimese kuu Saaremaa treenerina lõpetav kreeklane Kalmazidis. «Mida saan aga kindlalt öelda: tegime vigu, mida tavaliselt ei tee. Eelkõige just tähtsatel hetkedel neljandas ja viiendas geimis, kui oli võimalus ka need enda kasuks kallutada. Ilmselgelt tulenesid need pingest, mida tavalistes liigamängudes ei koge. Tahtmist oli palju ja kohati hakkas see isegi segama.»

Kalmazidis tõdes, et vastase rünnakuliidreid ei saadudki kinni – argentiinlane Pablo Sergio Koukartsev pommitas 28 ja brasiillane Guilherme Magnani Hage 24 punkti. «Liiga palju, mis sest, et ka nemad ei saanud Javier Jimenezega hakkama,» tõi ta võrdluseks Saaremaa parimana 22 silma toonud kuubalase. «Kuid selge see: kordusmängus peame Koukartsevit ja Haget paremini ohjeldama.»

Et kahe mängu kokkuvõttes edasi pääseda, tuleb Saaremaal 13. veebruaril Hispaanias 3:0 või 3:1 võita, samuti aitaks 3:2 paremus ja kuldse geimi enda kasuks kallutamine.

«Isegi kui me täna võitnuks, jäänuks kõik täiesti lahtiseks. Tegemist on kahe võrdse meeskonna duellidega. Tunnetan selgelt, et meil on mitmeid kohti, kust saame juurde panna. See annab usku ja lootust,» vaatas ta tulevikku.