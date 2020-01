Manchester United alistas City, kuid vaatab finaalmängu telerist

Mängu ainsa värava lõi 35. minutil Nemanja Matic, kuid sellest Manchester Unitedile ei piisanud, sest avamängu Old Traffordil kaotasid nad 1:3.

Pep Guardiola juhendatav City kohtub 1. märtsil Wembleyl peetavas liigakarikafinaalis Aston Villaga. Tiitlit kaitsev City on liigakarika pea kohale tõstnud kuuel korral. Vaid Liverpool, kelle auhinnakapis on kaheksa liigakarikat, on selles võistlussarjas edukam olnud.