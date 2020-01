Kängurutätoveering on kahe võidu kaugusel - tipptennisistil on emaga kokkulepe

Austerlase sõnul sai traditsioon alguse mullu. «Alustasin eelmist aastat päris kehvalt ja kui reisisime Rio de Janeirost Indian Wellsi ning olime väga väsinud, ütles ema, et kui võidan, teeb ta tätoveeringu,» meenutas Thiem lõbusal toonil.

Tõsi, päris igat triumfi pole Karin tätoveeringuga tähistanud. Samas on see ka arusaadav, kuna Thiem on väga edukas ning võitis näiteks mullu viis ATP-turniiri.