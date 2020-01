Uus-Meremaa näitel: kui palju raha nõuab MM-ralli korraldamine?

Autoralli ja võidusõit üldisemalt on Johnstoni jaoks väga südamelähedane. Muide, tema isa Reg sõitis esimesel Uus-Meremaa rallil ning lõpetas kokkuvõttes üheksandal kohal.

Viimati sõideti Uus-Meremaal MM-etapp 2012. aastal, kui võidutses üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb. Mullu sai selgeks, et võistlus naaseb tänavuseks kalendrisse.

Motorsport Monday's ilmunud loos kirjutatakse, et Uus-Meremaa oli mitu aastat MM-etapita, kuna rikkamad riigid soovisid samuti sarjas osaleda. Ja nii nagu paljudel aladel, järgneb sport rahale.

Johnstoni sõnul on Uus-Meremaal maailma parimad ralliteed ning lisaks kruusatrassidel kihutamisele on plaanis sõita ka staadionil. MM-sarjas on varemgi publikukatseid areenidel peetud.