Kuldsuu Adamo: võiksin Angelina Jolie õhtusöögile kutsuda, aga...

Viimasel kahel aastal on Toyota Yaris WRCd peetud kõige kiiremaks ralliautoks, kuid Hyundai sõitja Thierry Neuville'i võit Monte Carlos tekitas Yarise ülevõimus küsimusi, kirjutas Dirtfish.

Hyundai pealiku Andrea Adamo sõnul on keeruline öelda, kas tema tiimi auto oli Monte Carlos Toyotast üle. «See on väga spetsiifiline ralli. Arvan, et rehvivalik ja ekipaaži võimekus võisid üle olla asjadest, mida ei saa füüsikaliselt selgitada,» sõnas itaallane.

Adamo hinnangul on teatud olukordades Yaris endiselt Hyundaist kiirem ning seda on sisuliselt võimatu muuta. Küll lubas saapamaalane, et tema hoolealused pingutavad meeletult.

Neuville'i selja taga teisena lõpetanud Sebastien Ogier leidis, et poleks õige öelda, nagu poleks ta just Toyota pärast Monte Carlos võitnud. Samas kordas ta, et on nädalavahetuse üle laias laastus õnnelik.

Dirtfish arutleb, et võib-olla on Ogier'l ja tema meeskonnakaaslasel Elfyn Evansil lihtsalt vaja Toyotaga kohaneda, misjärel selgub, et Toyota on jätkuvalt kõige kiirem.

Samas tõestas Neuville taas, et Hyundai on vägagi konkurentsivõimeline. Lõpetuseks küsiti Adamolt, kas ta teadis, et belglane suudab Monte Carlos Toyotad alistada?