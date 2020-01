Venemaa kergejõustik on katastroofi lävel: sportlasi ei lubata võistlema isegi enam neutraalses staatuses

Venemaa kergejõustikuliidu presidendi valimisteni jääb peaaegu kuu ning Sport-Ekspress kirjutab, et nii kaua lihtsalt pole aega oodata. Tegutseda tuleb kohe ning alaliidu etteotsa saada rahvusvaheliselt aktsepteeritavad inimesed. Sama meelt on ka Venemaa tippkergejõustiklased, keda halvemal juhul ähvardab Tokyo olümpialt eemalejäämine.

Lasitskene ütles portaalile RIA Novosti, et praegune Venemaa kergejõustikuliidu juhtkond tuleks jätta ilma igasugustest kontaktidest IAAFiga, sest neile inimestele ei saa liikmelisuse taastamist usaldada. «Olen nördinud, et [endine] spordiminister Pavel Kolobkov ja Venemaa olümpiakomitee juht Stanislav Pozdnjakov ignoreerivad kõiki kergejõustiklaste pöördumisi seoses Dmitri Šljahtini meeskonna jätkuva juhirolliga Venemaa alaliidus. Avalikele kirjadele pole vastatud. AIU otsuse eest vastutab alaliidu juhtkond, kes tuleks tööst vabastada,» põrutas Lasitskene.

Samas võtmes kõneles teivashüppestaar Anželika Sidorova oma Instagrami kontol: «Kui kaua me veel vaikime? Vaadake, mida nad teevad ja kuidas rikuvad meie karjääre. Süü tunnistamise asemel nad eitavad kõike, eitavad jõhkralt ja pretensioonidega ning viivad asja selleni, et me jääme olümpiata, jääme lähiaastatel üldse võistlemisvõimaluseta. Venemaa kergejõustikuliit, teie sammudest sõltub liiga palju, sõltub terve Venemaa kergejõustiku saatus! Need pole tühjad sõnad, see on reaalsus.