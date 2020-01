Ott Tänaku karm avarii sundis ralli korraldajaid turvalisusele erilist rõhku panema

«Valitseva maailmameistri Ott Tänaku dramaatiline ja eluohtlik 160 km/h toimunud avarii Monte Carlo rallil näitas kaht asja. Esiteks, tänapäevased WRC-masinad on ehitatud ülimalt turvaliseks. Teiseks, «pehme» kesta all peituvad autod, mille väljatöötamisel on kasutatud tipptehnoloogiat ja need peidavad endas sõjaväe standarditele vastavat jõudu,» kirjutab allafrica.com.