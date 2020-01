Ajastu lõpp: Yamaha leidis Valentino Rossile asendaja

Kui jätta kõrvale kaheaastane Ducati kõrvalehüpe hooaegadel 2011-2012, on 41-aastane Rossi Yamahale truu olnud alates 2004. aastast. Üheskoos on võidetud neli Moto GP tiitlit, millest viimane, tõsi, jääb 2009. aastasse. Mullu kihutas itaallane poodiumile kahel etapil ning hooaja kokkuvõttes platseerus Rossi seitsmendaks.

Kuigi Yamaha esindusmeeskonnas Rossi ei jätka, ei tähenda see, et ta kaherattaliste maailmast kaoks. Lõpliku otsuse oma tuleviku osas teeb ta tänavuse aasta teises pooles, kuid väikese vihje itaallane juba andis.

«Mu esmane eesmärk on tänavu olla konkurentsivõimeline ja seejärel jätkata Moto GP sõitjana ka järgmisel aastal,» sõnas ta. «Olen lihtsalt õnnelik, et kui ma peaksin jätkama, siis tean, et Yamaha on valmis minusse ressurssi pühendama. »