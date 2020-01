Kolmel korral kaotusseisust välja tulnud Eesti päästis viimastel sekunditel viigi ja jätkab võitlust MM-pileti eest

Taani sõitvas koosseisus on omamoodi huvitav, et koos mängivad vennad Savid (3 meest) ja Ungad (2 meest). Kas uuenenud koosseisus on piisavalt Eestis saalihokihariduse saanud noorema põlvkonna mängijaid?

«See on jah huvitav olukord, et vendasid on koondises rohkem kui üks paar, kindlasti annab see omajagu vürtsi meeskonda. Kahekümnest mängijast kolmteist on saanud saalihoki hariduse Eestist ja mängivad hetkel kõik ka siinses liigas, Ma arvan, et see on meie ala juures täiesti normaalne ja arvestatav number.»

Meeskonnas on endiselt ka väga pühendunult panustanud kuus Eesti passi omavat Rootsi mängijat, kelle vanavanemad on pärit meie kodumaalt. Lisandunud on üks uus mängumees, kes sai värskelt kätte Eesti passi. Kuidas kommenteerite?

«Meil on üks mängija, kes on saanud saalihoki hariduse Soomes ja mängib hetkel Šveitsis ning kuus mängijat Rootsi tugevuselt teisest ning kolmandast liigast. Kõikidel inimestel, kellel on kodakondsus, on võimalik oma riiki esindada ja siin ma takistusi ei näe. Kuigi see, et mängija mängib Rootsi või Soome sarjades ning on saanud saalihoki hariduse välismaal, koondise kohta ei kindlusta. Näiteks jäi seekord meeskonna uks suletuks neljale Soomes või Rootsis pallivale mängijale.»

Kas meeskond on saanud enne valikturniiri piisava ettevalmistuse, et üksmeeles edasipääsu eest võidelda?