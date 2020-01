Gerd Kanter ei mõista Kanepi koondisest välja jätmist: suur kaotus Eesti tennisele ja spordile

«Kindlasti kurvastas see uudis tervet Eesti sporti. Kui me vaatame lähenevaid Tokyo olümpiamänge, olnuks meil teoreetiline võimalus välja panna kaks väga head mängijat individuaal- ja paarismänguturniirile,» selgitas Kanter.

EOK täitevkomitee liikme sõnul olnuks Kanepil võimalus püüda olümpiamängudelt ka väga kõrget kohta. «Nagu me teame, siis olümpiamängude formaat on erinev suure slämmi turniiridest ja seal on kõigil TOP 100 mängijatel võimalus medaliteni jõuda. Väga kurb, kui võimekalt sportlaselt võimalus ära võetakse.»

2008. aasta kettaheite olümpiavõitja loodab, et ehk on võimalik veel olukorda parandada.

«Loodan, et tenniseliit mõtleb veel järgi ja leiab Kaiale ikkagi võimaluse võistlemiseks. Arvan, et see pole päris igapäevane, et omame väikest võimalust panna tennises kaks tugevat sportlast olümpial välja.»

Kanepi koondisest puudumisel mängivad suurt rolli isiklikud vastuolud erinevate persoonide vahel. Ka eilne tenniseliidu pressiteade vihjas, et WTA edetabelis 101. tabelireal paiknevale tennisistile heidetakse ette viimastel aastatel koondisest puudumist.

Kanteri hinnangul tuleks sellistes olukordades isiklikud vastuolud kõrvale jätta. «Selge see, et seal on tugev natuuride vastasseis, aga tippsportlased ei olegi lihtne materjal. Kui sportlasel on valmisolek panustada, tuleks varasemast üle olla. Kui vaadata statistikat, siis Kaia on ju Eesti koondist Fed Cupil ilmselt kõige rohkem esindanud. Ei saa öelda, et ta oleks koondise vastu seisnud.»

Kanter lisas: «Tervise nimel tuleb teha kompromisse ja viimastel aastatel on tema puudumised selgelt seotud tervisega. Praegu on ta igatahes valmis mängima ja talle võiks selle võimaluse anda.

Endise tippsportlase sõnul olid nad EOKs vastuoludest teadlikud, kuid viimased signaalid andsid lootust, et Kanepi õnnestub siiski koondisse saada.

«Selle nimel on palju töötatud, et saaksime Fed Cupile parimas koosseisus vastu minna. Kindlasti oli viimane tenniseliidu otsus üllatus ja oleme selle üle väga kurvad. Loodame EOK poolelt, et siin on võimalik veel midagi muuta. Praeguses olukorras meie parim koondis igatahes Tallinnas välja ei tule,» oli olümpiavõitja kriitiline.

Lisaks võimalikule olümpiakoha kadumisele on tennisenaiskonnal kodusel Fed Cupil suurepärane võimalik tõusta ka maailma 16 parema naiskonna hulka. Kanepi kõrvalejäämise järel on šansid oluliselt kehvemad. «Tennisenaiskonnal olnuks võimalik jõuda järgmisesse tugevasse divisjoni, mida ei pruugi niipea enam tulla. Langetatud otsus on selge kaotus ka Eesti tennisele,» lõpetas Kanter.

Kuidas Kanepi olümpiamängudele jõuaks?

Tokyo olümpiamängudele pääseb maailma edetabeli põhjal 52 mängijat, kes esindanud rahvuskoondist Fed või Davies Cupil viimase olümpiatsükli jooksul vähemalt kahel korral. Kui kahte osalemiskorda täidetud pole või on ühest riigist edetabelis rohkem kui neli sportlast, liigub olümpiakoht paremustabeli järgmisele. Seega peaks Kanepi kerkima edetabelis ca 60 hulka, et olümpialootust üldse evida.

Hetkel on eestlanna eesmärkidest kaugel, paiknedes WTA edetabelis 101. tabelireal. Kui ta ca 60 hulka tõuseks, saaks hetkeseisuga takistuseks just osalemiskorrad Fed Cupidel.

EOK spordidirektori Marrti Raju sõnul võinuks Kanepil teoreetiliselt võimalus olümpiale pääsemiseks tekkida ka ühe Fed Cupilt osavõtuga, kui ITF (Rahvusvaheline Tenniseföderatsioon - toim) vastava erandi teeks.« Kanepi puhul on varasemad puudumised põhjendatavad vigastusega ja see võiks olla mõjuv põhjus,» selgitas Raju.