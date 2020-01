Esimesed Tartu maratoni distantsid jäeti lumepuuduse tõttu ära

Käimasolev talv on olnud äärmiselt vihmane ning soe. Jaanuari keskmine temperatuur oli +3,08, seisab Klubi Tartu Maraton pressiteates. Looduslikku lund on sel talvel sadanud minimaalselt, lisaks pole olnud kindlaid ja stabiilseid miinuskraade, mis võimaldanuks korraldajatel toota kunstlund. Paraku näitavad erinevad prognoosid, et püsivaid talviseid ja lumiseid olusid pole vähemalt lähiajal tulemas.