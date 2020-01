Neli vooru järjest MVP-ks valitud jänki tüürib Türgi klubi Euroliiga põhiturniiri võidu suunas

Mängu käiku kontrollinud Anadolu kasvatas poolaja edu juba 19punktiliseks, varsti säras tablool seis 56:32. Võõrustajad pääsesid suuremast häbist, sest kõva võistlusega jõuti 1.05 enne lõpuvilet veel kuue punkti kaugusele. Reaalset võimalust Serbia klubil siiski ei tekkinud.

Võitjate poolelt oli traditsiooniliselt resultatiivseim Shane Larkin, kes tõi üleplatsimehena 24 punkti. 27-aastane jänki on viimases neljas mänguvoorus (kokku viies) valitud kõige väärtuslikumaks mängijaks (MVP), lisaks teenis ta novembrikuu MVP autasu. Tõenäoliselt on Larkin ka lõppeva kuu parim.

Tagamees, kelle keskmine punktisaak on 21,8, võtab küll mängu palju enda peale, kuid teeb seda ka efektiivselt. Põhiturniiri esikoha suunas purjetav Anadolu on tänavu 22 mängust kaotanud vaid kolm, viimased seitse on võidetud.