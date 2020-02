Manchester United šokeeris Hiinast hangitud väravakütiga fänne

Ole Gunnar Solskjäri all heitlikku mängu näitav United vajas edurivvi kindlasti jõudu juurde, kuna klubi esiründaja Marcus Rashford on vigastuse tõttu kevadeni audis.

Samas on paljud vutisõbrad šokis, et pealtnäha põhjatu rahakotiga United ei suutnud hankida kedagi Ighalost paremat. Tõsi, üleminekuaken oli lõppemas ning käimasoleva hooaja tõttu on jaanuaris niiehknaa väga keeruline tippmängijat endale meelitada.