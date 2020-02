Suurüllataja võitis Austraalias karjääri esimese Suure slämmi turniiri

See oli aga Muguruzale punase rätiku näitamine. Ta võitis 4:4 seisult Kenini pallingugeimi ning suutis oma servil setivõidu ära vormistada.

Kenin õnnitles võidukõne alustuseks Muguruzat suurepärase turniiri eest ja lisas: «Minu unistus on lõpuks tõeks saanud. Seda tunnet on võimatu kirjeldada. Olen nii palju selle nimel töötanud. Kui teil on unistus, järgige seda!»