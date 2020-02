MK-punkte teeninud suusahüppaja Artti Aigro kiitis uut varustust, mida ta suusafirmalt spetsiaalselt palumas käis

Aigro sõnul võib tänavused esimesed punktid kirjutada paljuski just uute suuskade ja hüppekombinesooni arvele. «Saime varustuse lõpuks enam-vähem paika. Seda ei anna võrrelda sellega, mis meil enne oli. Sain uued suusad ja kombe, mis aitavad hüppepikkusele kõvasti kaasa. Lisaks oleme paika saanud ka hoovõtuasendi.»

20-aastane suusahüppaja rääkis, et uusi suuski käis ta suusafirma inimestelt spetsiaalselt küsimas. «Suusad sain nii, et läksime nelja hüppemäe turneel Fischeri (suusafirma - toim.) hooldemehe juurde ja küsisime, kas oleks võimalik uusi suuski saada. Pärast 2018. aasta Ruka MK-etapi 19. kohta öeldi mulle, et kui ma tulen veel kaks korda punktile, saan tasuta suusad.