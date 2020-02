Tagasi koju: Timo Eichfuss lahkus piirilinnast ja lõi käed Tartu Ülikooliga

31aastane 200 sentimeetri pikkune suur äär on seni tänavusel Eesti-Läti liiga hooajal kogunud piirilinna meeskonna eest keskmiselt ligi 26 minutiga 10,7 punkti, noppinud 5,5 lauapalli ja andnud 2,7 resultatiivset söötu.

Eichfuss on oma kärjääri jooksul mänginud kaheksa hooaega Tartus alates 2008-2009 kuni 2015-2016 hooajani.

Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Priit Vene sõnul sai meeskonna korvialune kogemust juurde. «Timo tahtis enne hooaja lõppu muudatust ja samas on meie korvialune hõre, mis tähendab pikkadele suurt mängukoormust. Saime Timoga tingimuste osas kokkuleppele ja nüüd on meeskonnas pisut kogemust juures, et hooaja teine pool korralikult ära mängida,» sõnas Vene.