Raul Must pikendas kodustel meistrivõistlustel rekordilist seeriat, naistest triumfeeris Kristin Kuuba

Must on ainus Eesti sulgpallur, kes sellise saavutuseni on suutnud jõuda. Finaalis oli Musta vastane 19-aastane Karl Kert. Kui esimene geim pakkus pikki ja tasavägiseid pallivahetusi, siis edasi muutus kindlamaks Must ja teine geim kuulus juba selgelt Eesti esireketile. Mängu lõppseis jäi 21:14, 21:7.

Raul Must hindas finaali õnnestunuks: «Lõpus leidsin enda mängu ja see andis kindlust ka järgnevateks võistlusteks. Selle hooaja peamine eesmärk on pääs minu jaoks neljandatele olümpiamängudele ja selleks pean veel järgnevatel võistlustel punkte juurde koguma.»

Must ei osanud öelda, kas seekordne meistritiitel on tema karjääri viimane. «Ma pole enda jaoks ära otsustanud, kas jätkan Eestis meistrivõistlustel mängimist ka siis, kui enam pole aktiivne tippsportlane. Praegu tunnen, et veel käiks jõud noortest üle. Võib-olla oli viimane, võib-olla mitte,» kommenteeris Must.

Pronksmedali saavutas meeste üksikmängus Mihkel Laanes, alistades kolmanda koha mängus Kristjan Täheranna 21:12, 21:19.

Naiste üksikmängus tõestas Eesti esireketi staatust Kuuba, kes asub maailma edetabelis 62. kohal. Ükski kodustest konkurentidest talle seekord tugevat vastupanu osutada ei suutnud. Paarismängus maailma esisaja hulka kuuluv Kati-Kreet Marrangi ei saanud finaalis kummaski geimis üle kümne punkti. Kuuba neljas järjestikune meistritiitel üksikmängus tuli tulemusega 21:9, 21:6.

Teise meistritiitli sai Kuuba koos Marraniga naiste paarismängus. Finaalis alistati Hannaliina Piho ja Sale-Liis Teesalu 21:13, 22:20. Kolmanda meistrikulla võttis Kuuba segapaarismängus Mihkel Laanesega. Tiitli võitmiseks alistati kahe viimase aasta Eesti meistrid Piho ja Kristjan Kaljurand 21:14, 21:10. «Olen õnnelik, et võitisn kolm kulda, see oli minu eesmärk. Kõik võidud tulid kahes geimis. Eriti teeb heameelt muidugi üksikmäng, mis on minu põhiala,» sõnas Kuuba.